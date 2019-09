Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем

Наконец, глава Белого дома пригрозил "серьезными последствиями" информатору, который передал разоблачителю сведения о его телефонном разговоре с Зеленским. Трамп напомнил, что этот человек "шпионил за президентом США".

Между тем адвокаты анонимного разоблачителя обратились в комитет Сената по делам разведки с письмом, в котором выразили мнение, что они серьезно опасаются за безопасность своего клиента и "всех прочих лиц, связанных с этим делом". При этом один из адвокатов в интервью онлайн-изданию The Hill отметил, что появившиеся ранее сообщения о том, что разоблачитель находится под защитой федеральных органов власти, вызваны тем, что новостные СМИ "полностью неправильно" истолковали содержание письма их адвокатской конторы, оказавшегося в их распоряжении.

Как разгорелся скандал вокруг беседы Трампа и Зеленского

Газеты The Washington Post и The New York Times 19 сентября сообщили со ссылкой на источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором президентов США и Украины, состоявшейся 25 июля. По версии СМИ, Трамп во время беседы с Зеленским намекнул, что блокирует выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине, если Киев откажется начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Глава Белого дома отвергал все выдвигаемые в его адрес обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец всем домыслам его политических противников.

Тем не менее Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Никто не стоит выше закона", — подчеркнула представительница Демократической партии. Она назвала звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.

Стенограмма беседы и текст жалобы агента

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом деле побуждал Зеленского воспользовался услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани, чтобы организовать расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Джо Байден защитил Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора Украины.

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года.

"В ходе исполнения служебных обязанностей, я получил от многих сотрудников администрации США информацию о том, что президент США использует служебное положение для того, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы в США 2020 года. Это вмешательство включает, в числе прочего, давление на иностранное государство с целью добиться расследования в отношении одного из главных соперников президента на внутриполитической арене. Личный юрист президента Рудольф Джулиани является одной из центральных фигур в этом деле, в котором, по-видимому, замешан и генеральный прокурор Барр", — говорится в донесении информатора, датированном 12 августа.