Трамп допустил, что покинет пост

По 25 штатов каждому



Республиканец победил в Северной Каролине, которая представлена 15 голосами выборщиков из 270, необходимых для избрания президентом. Как прогнозирует газета The New York Times, Трамп набирает в штате 50% голосов избирателей, а Байден - 48,6% по итогам обработки примерно 99% бюллетеней. Официально подсчет голосов продолжается уже десять дней и еще не завершен. Аналогичные прогнозы представили телеканалы CNN, NBC, и Fox News.

По подсчетам ряда СМИ (Associated Press, The New York Times, CNN, NBC), Байден в пятницу взял реванш в штате Джорджия (16 выборщиков), в котором кандидаты в президенты от Демократической партии не побеждали 28 лет. У бывшего вице-президента 49,5% голосов, а у его соперника - 49,2%. Это значит, что демократ отыграл штат, в котором Трамп победил четыре года назад. Как обращает внимание The New York Times, Байдену на выборах удалось отвоевать у республиканца еще четыре штата: Аризону, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Разрыв между соперниками в Джорджии крайне незначителен. Это обстоятельство вынуждает власти штата провести полный пересчет голосов вручную, подтвердил ранее вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

Ведущие телеканалы единодушно прогнозируют, что Байден набирает в целом 306 голосов выборщиков, а Трамп - 232. Первый победил в 25 штатах и столичном округе Колумбия, в которых проживают 57% населения США. Республиканец одержал победу в остальных 25 штатах. В ходе нынешних выборов за Байдена было подано более 78 млн голосов избирателей. По выкладкам The New York Times, Байден смог набрать минимум на 5,3 млн голосов больше Трампа.

Исками займется Джулиани





Действующий глава государства в пятницу понес серию неудач в попытках оспорить результаты голосования в различных штатах. Суд в Мичигане отклонил требование республиканцев запретить утверждение результатов голосования в Детройте - крупнейшем городе штата. Как передал телеканал NBC, такая же судьба постигла пять исков штаба Трампа в Пенсильвании. Наконец, сторонникам президента пришлось отозвать иск с требованием провести проверку части бюллетеней в Аризоне. В этом штате республиканцы жаловались на неправильную работу оборудования для обработки бюллетеней.