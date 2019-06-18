Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
По его словам, иммиграционная и таможенная полиция США намерена депортировать миллионы нелегалов.
Он также добавил, что речь идет о мигрантах, которые незаконно проникли на территорию США.
Трамп подчеркнул, что нелегалы покинут США ”быстро, как и пришли”.
Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов.
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