Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

По его словам, иммиграционная и таможенная полиция США намерена депортировать миллионы нелегалов.

Он также добавил, что речь идет о мигрантах, которые незаконно проникли на территорию США.

Трамп подчеркнул, что нелегалы покинут США ”быстро, как и пришли”.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов.