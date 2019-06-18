18.06.2019, 08:00

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

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Gazeta.ru
EST 12
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Reuters

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.

По его словам, иммиграционная и таможенная полиция США намерена депортировать миллионы нелегалов.

Он также добавил, что речь идет о мигрантах, которые незаконно проникли на территорию США.

Трамп подчеркнул, что нелегалы покинут США ”быстро, как и пришли”.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов.

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