Трагическое ДТП на трассе Рига-Паневежис: погибла супружеская пара, пострадали их трое детей

По предварительным данным, в Пасвальском районе, на 24-м км дороги Паневежис-Пасвалис-Рига автомобиль BMW 535i, которым управлял мужчина (1980 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Volvo FH с полуприцепом, которым управлял мужчина (1962 г.р.). После удара BMW потерял управление и столкнулся с тягачом Skania с полуприцепом, которым управлял мужчина (1977 г.р.).

В ДТП погиб водитель BMW (1980 г.р.) и его жена (1986 г.р.). Литовская дорожная полиция позже уточнила информацию. Выяснилось, что BMW был зарегистрирован в Финляндии, его водитель — гражданин Турции, а погибшая женщина — гражданка Финляндии.

В ДТП пострадали трое детей погибших (мальчики в возрасте 9 и 11 лет, а также 3-летняя девочка). Все трое находятся в реанимации.