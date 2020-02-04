Трагедия в Maxima в Золитуде: через две недели суд объявит приговор

Во вторник в своем последнем слове обвиняемые отрицали выдвинутые против них обвинения, выразили сочувствие потерпевшим и их близким, а также недоумение в связи с предъявленными обвинениями.

Как сообщалось ранее, для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура требует тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять конкретные должностные обязанности сроком на 5 лет.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Заключения на 5 лет прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления — заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание Maxima архитектурную фирму Kubs на сумму 200 минимальных месячных зарплат, предприятие CM Consulting, проводившее надзор за строительством здания, — на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re — на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija — на сумму 2000 минимальных зарплат.