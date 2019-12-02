Трагедия в Латвии: под лед ушла машина с пассажирами, погибли четверо

Прибыв на место, спасатели увидели лишь торчащие из-под льда покрышки. Выяснилось, что в автомобиле на момент инцидента находилось шестеро человек. Выбраться на лед удалось лишь двоим — один из них добрался до ближайшего жилища и вызвал помощь. Однако четверо остались под водой и утонули.

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