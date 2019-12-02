02.12.2019, 14:38

Трагедия в Латвии: под лед ушла машина с пассажирами, погибли четверо


EST
Трагедия в Латвии: под лед ушла машина с пассажирами, погибли четверо
pixabay.com

Утром в понедельник, 2 декабря, выехавшие на вызов в Аронскую волость сотрудники Пожарно-спасательной службы обнаружили автомобиль, съехавший с дороги и вылетевший на лед находившегося неподалеку пруда. При этом машина перевернулась, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Прибыв на место, спасатели увидели лишь торчащие из-под льда покрышки. Выяснилось, что в автомобиле на момент инцидента находилось шестеро человек. Выбраться на лед удалось лишь двоим — один из них добрался до ближайшего жилища и вызвал помощь. Однако четверо остались под водой и утонули.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: