02.12.2019, 14:38
Трагедия в Латвии: под лед ушла машина с пассажирами, погибли четверо
Утром в понедельник, 2 декабря, выехавшие на вызов в Аронскую волость сотрудники Пожарно-спасательной службы обнаружили автомобиль, съехавший с дороги и вылетевший на лед находившегося неподалеку пруда. При этом машина перевернулась, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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