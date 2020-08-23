23.08.2020, 20:54
Трагедия в Грузии: микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибли 17 человек
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 17 человек, сообщили вечером в МВД республики.
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 17 человек, сообщили вечером в МВД республики.
Еще три человека получили тяжелые травмы. В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.
ДТП произошло в Душетском муниципалитете края Мцхета-Мтианетия.
В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады скорой помощи.
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