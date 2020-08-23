23.08.2020, 20:54
Трагедия в Грузии: микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибли 17 человек(17)
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 17 человек, сообщили вечером в МВД республики.
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 17 человек, сообщили вечером в МВД республики.
Еще три человека получили тяжелые травмы. В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.
ДТП произошло в Душетском муниципалитете края Мцхета-Мтианетия.
В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады скорой помощи.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Врачи назвали признаки приближающейся смерти
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
Вот кем Ельцин был по национальности