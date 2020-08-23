Трагедия в Грузии: микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибли 12 человек

Еще три человека получили тяжелые травмы. В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.

ДТП произошло в Душетском муниципалитете края Мцхета-Мтианетия.

В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады скорой помощи.