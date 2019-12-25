25.12.2019, 15:20
Трагедия на курорте в Испании: в бассейне отеля утонул отец и двое его детей
53-летний британец и двое его несовершеннолетних детей утонули в бассейне в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Трагедия произошла в рождественский сочельник в отеле в местечке Михас.
Трагедия произошла в рождественский сочельник в отеле в местечке Михас, пишет NEWS.ru.
Очевидцы случившегося рассказали прессе, что девятилетняя девочка стала тонуть в бассейне, и её 16-летний брат и отец бросились на помощь. В результате все трое скончались, прибывшие на место инцидента спасатели не смогли ничего сделать, пишет Reuters.
Расследованием причин случившегося занимается испанская полиция.