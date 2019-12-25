Трагедия на курорте в Испании: в бассейне отеля утонул отец и двое его детей

Девятилетняя девочка не могла выбраться из бассейна отеля Club La Costa World. Ей попытался помочь ее 52-летний отец и 16-летний брат. Позже безжизненные тела всех троих были найдены в воде, пишет КП.

Полицейских дайверов вызвали в отель около 01:30 ночи. По словам информированных источников, у девочки и ее отца были британские паспорта, а у подростка — американский.

Первой, кто подняла тревогу, была мать детей, которую позже видели, как она беседовала с детективами.

Расследование ведется и пока слишком рано говорить, что именно произошло, но дайверы из Национальной гвардии подозревают, что причиной трагедии мог стать насос бассейна.

Все три тела были отправлены на судмедэкспертизу в Малагу, которая будет проведена в четверг, 26 декабря, пишет Daily Mail.