ТОП-10 стран по числу заболевших и погибших от коронавируса по состоянию на 21 апреля

Согласно данным портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные, в десятку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

787 960 США

200 210 Испания

181 228 Италия

156 493 Франция

147 065 Германия

125 856 Великобритания

90 980 Турция

83 849 Китай

83 505 Иран

47 121 Россия

Страны и города по числу погибших погибших от коронавируса.

24 114 Италия

20 852 Испания

20 265 Франция

16 509 Великобритания

14 604 Нью-Йорк, США

5 828 Бельгия

5 209 Иран

4 862 Германия

4 512 Хубэй, Китай

3 751 Нидерланды

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