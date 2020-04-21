ТОП-10 стран по числу заболевших и погибших от коронавируса по состоянию на 21 апреля

Согласно данным портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные, в десятку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
787 960 США
200 210 Испания
181 228 Италия
156 493 Франция
147 065 Германия
125 856 Великобритания
90 980 Турция
83 849 Китай
83 505 Иран
47 121 Россия
Страны и города по числу погибших погибших от коронавируса.
24 114 Италия
20 852 Испания
20 265 Франция
16 509 Великобритания
14 604 Нью-Йорк, США
5 828 Бельгия
5 209 Иран
4 862 Германия
4 512 Хубэй, Китай
3 751 Нидерланды
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