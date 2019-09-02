”Только пять баллов!”. Как идет борьба за школьников самопровозглашенных республик Донбасса

Чтобы поступать в украинские университеты, местным детям приходится прилагать особые усилия — учиться параллельно со школами ЛДНР дистанционно в украинских, подтягивать с репетиторами украинский язык и украинскую историю, в старших классах выезжать через блокпосты на подконтрольную Украине территорию сдавать ЗНО (Внешнее независимое оценивание — укр.) и с большими льготами, но все же со вступительными экзаменами, поступать ”в Украину”.

Как это было

В конституциях самопровозглашенных республик украинский язык назван вторым государственным, но делопроизводства на нем не существует, а все украинские школы и классы с годами были переведены на русский язык обучения. Переходный период растянулся с 2014 по 2016 год.

”В конце 2014 года были еще наши программы и в 2015 году продолжали со всеми учебниками и программами — рассказывает нам Татьяна Павловна, теперь уже бывшая учительница младших классов одной из школ Донецка с украинским языком обучения. — Единственное, из предметов „Природознавство” и „Я и Украина” убрали, сказали заменить (в темах) Украину на Донбасс в журналах. Получалась белиберда полнейшая! Учебники те же, а в планах и журналах слова „Украина” не было. Это касалось предметов „Природоведение”, „История Украины”, „География Украины” и „Я и Украина”. Нам сказали, что если нельзя заменить Донецком, Донбассом какую-то тему про Украину, то надо менять ее любой другой о своем родном крае. С сентября 2015 начали завозить русские учебники, это уже было после меня”.

Татьяна Павловна доучила свой класс до выпуска и уволилась из своей школы, выехала из дома, но регулярно бывает в родном Донецке и настоятельно попросила ”Спектр” изменить имя и голос в интервью. Все опрошенные ”Спектром” действующие учителя в Донецке также настоятельно попросили по соображениям безопасности не указывать их имена и установочные данные.

В сентябре 2015 года, как корреспонденту ”Спектра” тогда же рассказал источник в министерстве образования непризнанной ДНР, двумя белыми гуманитарными конвоями в Донецк завезли 1500 тонн российских учебников. Начался другой режим обучения. В учебном году 2015−16 в самопровозглашенной республике еще сохранялись украинские классы и школы, но летом 2016 года министр образования ДНР Елена Полякова объявила, что в республике больше не осталось желающих изучать украинский язык, и все такие классы были закрыты.

Переходный период был закончен, и началась учеба по российским стандартам обучения с некоторыми местными особенностями.

Например, остался в программе украинский язык — один раз в неделю. В начальной школе, например, этот урок делят пополам — первые двадцать минут посвящены непосредственно языку, вторая же часть урока ”украинскому литературному чтению”.

Одна из учительниц Ленинского района города Донецка призналась ”Спектру”, что сейчас ей все напоминает 1984 год, когда она пришла работать в свою школу — в средних классах теперь то же количество русского, что и при Советском Союзе — 6−7 часов языка и литературы в неделю.

Учителя украинского языка и литературы были частично сокращены на пенсии по возрасту, но большая часть молодых преподавателей прошли годичную переподготовку в Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования. ”Приглашали переучиваться на русский язык всех желающих — и физиков, и лириков”, — сказала ”Спектру”.

Учительница русского, филолог из одной из школ Киевского района Донецка рассказала, что нынешняя ситуация несет неудобства и для учителей русского языка.

”Понимаете, много молодых переучилось на русский, старые учителя, у которых в советских дипломах второй специальностью после „украинского” стоит „русский язык” тоже остались и получилась ситуация, когда учебных часов на всех желающих не хватает, а выехать на Украину мы и шансов то не имеем — на той стороне учебных часов русского языка и вовсе нет!” — рассказала Елена Петровна.

Елена Петровна не совсем права — как выяснил ”Спектр”, в 60 километрах от Донецка в школах Волновахи, на подконтрольной Украине территории, русский язык преподают, хотя и мало — 1 час в младших классах, и 2 в неделю — в старших. Русская литература преподается в рамках курса ”Зарубежной литературы”, стихи Пушкина, равно как и Киплинга, можно учить на украинском в переводе, можно и на ”языке оригинала” — на выбор. Какое-то количество русских филологов тоже переучились.

Как выглядит обучение сейчас?