Только кремация или закрытый гроб: в Латвии установили правила похорон скончавшихся от Covid-19

Останки человека, скончавшегося с Covid-19, можно кремировать и хоронить, но гроб во время похорон должен быть закрыт. Люди, проводящие процедуру похорон или кремации должны использовать перчатки и тщательно мыть руки с мылом.

При подготовке тела к похоронам работник должен использовать по меньшей мере средства индивидуальной защиты — перчатки, хирургическую маску, непромокаемый халат с длинными рукавами.

Если инфицированный Covid-19 человек, скончался дома, его личные вещи, используя перчатки, необходимо очистить моющим средством, а затем продезинфицировать по крайней мере 70% раствором этанола или 0,5% раствором гипохлорита натрия.

Одежду умершего и другие ткани, например, постельное белье, должны быть постираны в стиральной машине с моющим средством. Рекомендуемая температура воды — 90 градусов.

Предметы личной гигиены покойного, например, зубная щетка, памперсы, расческа, которые нельзя дезинфицировать, считаются опасными отходами. Они должны быть собраны отдельно и перед выбрасыванием в общий контейнер для отходов продезинфицированы хлорсодержащими продуктами в концентрации 0,5% или помещены в два закрытых мешка и выброшены в общий контейнер для отходов через семь дней.

Помещение, в котором находился инфицированный, следует очистить нейтральным моющим средством, а после — продезинфицировать. Лица, выполняющие эти операции, должны использовать хирургическую маску, перчатки, защитные очки и халат.

Согласно распоряжению Винькеле, тело скончавшегося больного Covid-19 дезинфицировать не нужно, перед транспортировкой его необходимо будет поместить в специальный мешок.

Распоряжение вступит в силу 10 апреля.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!