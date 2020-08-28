Тьма не навсегда. Евгений Чичваркин: "Путин — очень талантливый человек, но вокруг… одни овощи"

- Собчак — абсолютный кремлевский спойлер. Многие ее относили к оппозиции, когда она в псевдо-балтийской волне стояла с Яшиным, и, наверное, действительно что-то чувствовала. Но теперь абсолютно все понятно — вот и нечего было делать людям в ее штабе.
- В одном из интервью вы рассказывали, что переводите Навальному "донат" в 100 000, как только российские власти на него в очередной раз наезжают. Как отреагировали на отравление?
- Мы уже наутро арендовали и снарядили частный самолет с медиками и оборудованием. Просто его отменили, потому что министр здравоохранения запретил врачам лететь к больному на борте.
- У вас нет сомнения, кто заказчик отравления?
- Никакого!
- Ваша версия, почему это отравление случилось сейчас?
- Отвлечь от Беларуси. Там идея такая: в разных местах в разное время внести смуту, напряжения, страх — нагадить, взорвать, отравить. Нужно все время вбрасывать, чтобы всем было непонятно, чтобы никто друг другу не доверял, чтобы люди боялись выпить чая и встретиться с кем-то неугодным… В этой мутной воде Путину хорошо. Вот и про Башкирию сразу все позабыли, и Хабаровск отошел на задний план, хоть люди там все еще держатся.
- А как же репутация страны, разве это не вредит?
- Им на это абсолютно нас..ть! Еще в 2003-2004-м они пытались что-то доказать другим, а сейчас все меньше такого желания: мол, да, я такой и че, че вы со мной сделаете? Захочу конституцию поменяю, захочу обнулюсь, захочу пенсионный возраст накину — что мне за это будет? Главное, чтобы в шоу "Голос" махинации не прокрались — вот там люди, действительно, могут стать недовольными. Вот это безобразие и настоящее преступление перед народом!
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