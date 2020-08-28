Тьма не навсегда. Евгений Чичваркин: "Путин — очень талантливый человек, но вокруг… одни овощи"

- Чаю?! — с порогу предложили мы Евгению Чичваркину, когда в результате многочисленных созвонов все же встретились в закрытом дворике юрмальского кафе Madam Brioš.

- Угу… чайку, — задумчиво отреагировал бизнесмен. Пожалуй, после отравления Навального любой другой оппозиционно настроенный россиянин на этой шутке интервью бы и закончил. Но Чичваркин — фаталист, оптимист и либертарианец. Он за свободу во всем, в том числе, в неуместном юморе и в неудобных вопросах.

О том, что Чичваркин прибыл в Латвию, мы узнали случайно. Он возник из ниоткуда на Рижской биеннале современного искусства Riboca2, затмив собой все экспонаты — совершенно сказочный персонаж в красных сапогах и с лихо закрученными усами. Даже если не знать, кто это, с первого взгляда не остается сомнений: любые людоеды для этого человека не страшнее мыши. Для полноты картины мышь вылезла из-под забора как раз во время во время интервью. "Или это даже небольшая крыска?!" — радостно поприветствовал животное Чичваркин.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин — одна из самых ярких и деятельных фигур оппозиционно настроенной российской эмиграции. Почти 12 лет он живет в Лондоне.

В России он прошел образцово-показательный путь человека новой формации — от торговца свитерами на рынке до основателя компании "Евросеть", ставшей в начале 2000-х крупнейшим сотовым ретейлером в России (филиал этой сети был и в Латвии). В 2008 году Чичваркин вдруг продал компанию и спешно переехал в Великобританию. Как потом объяснил, силовики собирались "отжать" компанию, но ему удалось продать бизнес миллиардеру Александру Мамуту, пусть и за треть цены.

В России на Чичваркина завели уголовное дело ”за вымогательство” и потребовали экстрадиции — британские власти провели свое расследование, по итогам которого бизнесмен получил статус беженца. В 2011 году его дело в России закрыли, а полицейские генералы, которых Чичваркин называл организаторами своего преследования, были уволены. Возвращаться на родину бизнесмен не рискнул даже на похороны матери, которую, нашли в квартире с разбитой головой (по мнению сына — это убийство). Вырученные от продажи "Евросети" миллионы он вложил в новый бизнес — магазин эксклюзивного алкоголя Hedonism Wines и ресторан Hide в престижном лондонском районе Mayfair.