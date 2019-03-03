Times: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС

Согласно ее информации, восемь законодателей из ERG во главе с Биллом Кэшом подготовили документ, в котором подробно изложили требования, без выполнения которых они не поддержат заключенную Мэй сделку с ЕС по Brexit во время голосования в парламенте, которое запланировано на 12 марта. Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг "бэкстопа" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

The Sunday Times указывает, что законодатели настаивают на "четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения [о выходе Британии из ЕС]". Сделка, по мнению евроскептиков, должна содержать "нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма "бэкстопа", а также четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом (выхода из Евросоюза без сделки — прим. ТАСС)".

Отмечается, что данные требования были подготовлены членами ERG совместно с заместителем председателя Демократической юнионистской партии (ДЮП) Найджелом Доддсом. Поддержка ERG и ДЮПов в парламенте обеспечит заключенному Мэй соглашению с Брюсселем победу на голосовании.