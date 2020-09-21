Тихановская заявила о готовности к диалогу с "мудрым руководителем" Путиным

По словам Тихановской, после разгонов протестующих Лукашенко лишился ”даже малейшего уважения” белорусов, ”и господин Путин как мудрый руководитель все это видит”. При этом она выразила сожаления из-за того, что Путин ”поддержал Лукашенко, а не белорусский народ”.

”Я вам хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад господин Лукашенко обвинял нас, что нами руководят из России, что за нами рука Кремля. И сейчас этот человек изменил свое мнение на 180 градусов. Теперь мы спонсируемся и Америкой, и кто у нас там еще кукловод: Литва, Польша, уже и Украина прибавилась”, — сказала Тихановская.

Она добавила, что Путин воспринимает такие высказывания Лукашенко как ”фантазии одного человека”. ”Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу”, — отметила Тихановская.

Тихановская также назвала Москву ”мудрой”, отвечая на вопрос, не подталкивают ли ее заявления ”к безоговорочной поддержке Лукашенко” руководством России. ”Я бы могла сказать что-то другое, но я уже усвоила некие азы дипломатии — мне пришлось это сделать, — поэтому я говорю именно так”, — подчеркнула она.

Ранее Тихановская обратилась к гражданам России в связи с тем, что Владимир Путин пообещал выдать Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. ”Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы”, сказала лидер белорусской оппозиции.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Согласно результатам ЦИК, Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1% голосов.