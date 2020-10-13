Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о трех требованиях к властям Белоруссии. У Минска есть 13 дней, чтобы их выполнить, говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской. В сообщении требования названы ”народным ультиматумом”, передает РБК.

Требования сформулированы так:

Лукашенко должен объявить об уходе.

Насилие на улицах должно остановиться полностью.

Все политзаключенные должны быть освобождены.

Как заявила Тихановская, если требования не будут выполнены, то ”вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом”, 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и ”обвал продаж в государственных магазинах”.

Оппозиция Белоруссии много раз говорила, что готова к диалогу, продолжила Тихановская. ”Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог”, — заявила она. По словам экс-кандидата в президенты, до 25 октября ”беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест”.

Акции протеста проходят в Белоруссии более двух месяцев, они начались после выборов президента, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Тихановская, кандидат от оппозиции, заняла второе место. Протестующие считают эти результаты сфальсифицированными, штаб Тихановской представил свои данные, согласно которым победила она.

Оппозиция сформировала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть до проведения новых выборов. Лукашенко назвал деятельность нового органа попыткой захвата власти. Протесты и беспорядки, по его утверждению, были спланированы США, ”а Запад им подыгрывает”. После создания КС в Белоруссии завели дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.Оппозиция обвинения в попытке захватить власть в стране незаконным способом отвергала.

После выборов президента в Белоруссии начались забастовки на крупных предприятиях и массовые демонстрации. Силовики разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дубинок и других спецсредств. 12 октября МВД пригрозило применить против демонстрантов боевое оружие, так как протесты в Минске стали ”крайне радикальными”.