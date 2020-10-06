Тихановская в Берлине рассказала, о чем будет говорить с Меркель

Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о том, чего ожидает от встречи с канцлером ФРГ в Берлине, как это сможет повлиять на ситуацию в Беларуси и какой план есть у оппозиции.
Светлана Тихановская, экс-кандидат на выборах президента Беларуси, ставшая лицом оппозиции на продолжающихся уже почти два месяца протестах, прибыла в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). В интервью DW Тихановская рассказала, о чем собирается беседовать с главой правительства ФРГ и когда, по ее мнению, закончатся протесты.
Deutsche Welle: Светлана, расскажите, пожалуйста, о ваших главных ожиданиях от визита в Германию.
Светлана Тихановская: На всех политических встречах я буду говорить о ситуации в Беларуси. Конечно, мы рассчитываем на поддержку белорусского народа, который сейчас вынужден бороться за свои права и за новые, честные выборы.
- Белорусы уже два месяца выходят на митинги и подвергаются репрессиям: их арестовывают, бьют, поливают водой, даже пытают. По вашим ощущениям, насколько еще хватит дыхания и мужества у людей в Беларуси, чтобы продолжать протест?
- Знаете, белорусы изменились, и дыхания хватит. Мы слишком долго терпели. Мужества тем более хватит. Вы видите: белорусов сажают, избивают, но они все равно выходят и выходят. Это не закончится. Если говорят, что демонстрации сдуваются, - это пропаганда. Даже если количество людей будет уменьшаться, из-за погоды или каких-то других причин, то протестное движение не уменьшится. Мы просто не сможем больше жить с этим человеком (Александром Лукашенко. - Ред.) и никогда не вернемся к тому состоянию, в котором были 26 лет назад.
- В каком городе или месте находится главный рычаг противодействия человеку, против которого протестуют столько людей в Минске, Брюсселе, Берлине, Москве?
- Это не город, это вся страна. Эта страна называется Беларусь.
- Какой у вас план?
- Наш план по переменам в Беларуси состоит из трех пунктов, мы его уже озвучивали. Это давление на власть, которое должно привести к переговорам. А переговоры заканчиваются новыми, честными выборами.
- О чем вы завтра будете говорить с Ангелой Меркель?
- О Беларуси.
- В чем будет ваш главный месседж?
- В том, что в Беларуси грубо и подло нарушаются права человека и белорусы сейчас кричат о помощи. Поэтому мы надеемся, что ваша роль (Германии. - Ред.) в разрешении данного вопроса в качестве медиатора будет одной из самых главных.
- Что позволяет вам надеяться на то, что ваши действия будут иметь результат?
- Сами белорусы. Если бы не было белорусов и их поддержки, то ничего бы этого не было. Когда вы смотрите на меня, вы видите белорусских людей - всех, кто против насилия, против фальсификаций, против режима.
- Как вы думаете, когда закончится все, что мы сейчас наблюдаем?
- Я не знаю. А как можно прогнозировать, когда все это закончится? Оно закончится победой. Когда? Хотелось бы побыстрее, потому что народ страдает, народ избивают. Диктатуре - нет. Мы боремся для того, чтобы избавиться от этой диктатуры, а вот когда - вопрос открыт.
- Как вы себя чувствуете в роли государственного деятеля, которого принимают на высочайшем уровне? Ведь еще год назад никто и представить себе не мог, что вас будут встречать в Берлине с таким размахом.
- Как человек я не поменялась абсолютно. Мне пришлось очень многому научиться в короткий срок. Все эти встречи крайне важны для Беларуси. Это, конечно, делает мне большую честь, но не лично как Светлане Тихановской, а как голосу белорусов. Вы смотрите на меня и видите всех белорусов, которые борются за свои права. Это все белорусы удостоились чести встретиться завтра с Ангелой Меркель.
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