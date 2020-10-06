Тихановская в Берлине рассказала, о чем будет говорить с Меркель

Светлана Тихановская, экс-кандидат на выборах президента Беларуси, ставшая лицом оппозиции на продолжающихся уже почти два месяца протестах, прибыла в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). В интервью DW Тихановская рассказала, о чем собирается беседовать с главой правительства ФРГ и когда, по ее мнению, закончатся протесты.

Deutsche Welle: Светлана, расскажите, пожалуйста, о ваших главных ожиданиях от визита в Германию.

Светлана Тихановская: На всех политических встречах я буду говорить о ситуации в Беларуси. Конечно, мы рассчитываем на поддержку белорусского народа, который сейчас вынужден бороться за свои права и за новые, честные выборы.

- Белорусы уже два месяца выходят на митинги и подвергаются репрессиям: их арестовывают, бьют, поливают водой, даже пытают. По вашим ощущениям, насколько еще хватит дыхания и мужества у людей в Беларуси, чтобы продолжать протест?

- Знаете, белорусы изменились, и дыхания хватит. Мы слишком долго терпели. Мужества тем более хватит. Вы видите: белорусов сажают, избивают, но они все равно выходят и выходят. Это не закончится. Если говорят, что демонстрации сдуваются, - это пропаганда. Даже если количество людей будет уменьшаться, из-за погоды или каких-то других причин, то протестное движение не уменьшится. Мы просто не сможем больше жить с этим человеком (Александром Лукашенко. - Ред.) и никогда не вернемся к тому состоянию, в котором были 26 лет назад.

- В каком городе или месте находится главный рычаг противодействия человеку, против которого протестуют столько людей в Минске, Брюсселе, Берлине, Москве?

- Это не город, это вся страна. Эта страна называется Беларусь.

- Какой у вас план?

- Наш план по переменам в Беларуси состоит из трех пунктов, мы его уже озвучивали. Это давление на власть, которое должно привести к переговорам. А переговоры заканчиваются новыми, честными выборами.

- О чем вы завтра будете говорить с Ангелой Меркель?

- О Беларуси.

- В чем будет ваш главный месседж?

- В том, что в Беларуси грубо и подло нарушаются права человека и белорусы сейчас кричат о помощи. Поэтому мы надеемся, что ваша роль (Германии. - Ред.) в разрешении данного вопроса в качестве медиатора будет одной из самых главных.