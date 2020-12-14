Тихановская разочарована тем, что "великая Европа" не может ничего сделать в ситуации с Беларусью

"Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать, — полагает оппозиционер. — Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно".

По ее словам, "европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию". "Я выросла в семье, которая научила нас всегда быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию того, что я не должна благодарить за простые заявления об обеспокоенности — что мы должны требовать конкретных действий. Я учусь очень медленно", — сказала Тихановская.