Тихановская — Путину: я сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом

”Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом”, — говорится в заявлении.

Изначально Лукашенко в нем был назван не узурпатором, а диктатором, но потом в пост внесли правки, пишет "Медуза".

14 сентября Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов и начала протестов в Беларуси. Переговоры пройдут в формате ”один на один”. Подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.

С заявлением по поводу встречи Путина и Лукашенко выступил и Координационный совет белорусской оппозиции: ”Поддержка [российскими] официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях”.