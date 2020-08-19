Тихановская призвала Евросовет не признавать победы Лукашенко

Главный кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать официальных результатов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а она — лишь 10 процентов. "Я призываю вас не признавать этих мошеннических выборов. Лукашенко утерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира", — сказала Тихановская в видеообращении к Евросовету, выложенном в YouTube в среду, 19 августа.

По словам Тихановской, выборы 9 августа не были ни справедливыми, ни прозрачными, их результаты были сфальсифицированы, а люди, которые по всей Беларуси вышли на улицы городов, чтобы защитить свой выбор, подверглись жестоким избиениям, были брошены в тюрьмы и подвергнуты пыткам режимом, отчаянно цепляющимся за власть".

Мирная передача власти

Светлана Тихановская заявила, что она инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который будет руководить процессом мирной передачи власти путем диалога. "Совет незамедлительно выступит с призывом о проведении новых, справедливых и демократических президентских выборов под международным наблюдением", — пообещала она.

"Я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа", — подчеркнула Тихановская в своем видеообращении к Евросовету.

19 августа Европейский совет проведет внеочередной видеосаммит, чтобы выработать позицию в отношении Беларуси.