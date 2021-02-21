Тихановская признала: оппозиция в Беларуси "потеряла улицы"

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", — заявила Тихановская. Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для "завтрашней борьбы".

Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения — на уровне врачей, учителей, бывших силовиков. "Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", — резюмировала экс-кандидат в президенты.

Тихановская ждет встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека

Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней лидер белорусской оппозиции, в частности, надеется обсудить перспективы "международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы".

Ранее, 17 февраля, стало известно, что Светлана Тихановская оказалась в числе лидеров будущего по версии американского журнала Time. Она — единственная представительница стран бывшего СССР в глобальном списке Time 100 Next. Экс-кандидата в президенты Беларуси в список внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо.

Протесты после выборов президента

В Беларуси более полугода не утихали массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняли власти в фальсификациях и требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.