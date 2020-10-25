Тихановская объявила в Беларуси общенациональную забастовку

25 октября истекает срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и ”обвал продаж” в государственных магазинах.

В этот же день в Беларуси прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

”Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть”, — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что народ Беларуси готов ”давать слово и отвечать за него”. ”Беларусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима”, — заявила Тихановская.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек. МВД пока не предоставило официальных оценок численности участников, пишет РБК.

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