Тихановская объявила о создании в Беларуси Народного трибунала

"Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", — написала Тихановская в своем Telegram-канале. "Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы", — продолжила она.

По словам экс-кандидата в президента страны, ее "международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией".

Цели Народного трибунала в Беларуси

Работа Народного трибунала будет направлена на "нейтрализацию идеологов и пособников режима", которые угрожают участникам протестов увольнением с места работы или отчислением из вуза, а также на сбор и проверку преступлений режима, указала Тихановская.

При этом она сообщила, что на базе платформы "Голос", созданной перед выборами президента для противодействия фальсификациям, будет работать централизованная система фиксаций нарушений закона и сбора доказательств этих нарушений. "Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", — подчеркнула Тихановская. При этом она пообещала, что "каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию".

Амнистия для силовиков за сообщения о преступных приказах

План Тихановской предусматривает, что после сбора доказательств каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. В результате все люди, за которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности, пообещала лидер оппозиции.

Отдельно Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур сообщать о случаях получения и исполнения преступных приказов, пообещав амнистию или смягчение уголовной ответственности тем, кто примет участие в этой программе.

Кроме того, экс-кандидат в президенты страны призвала белорусов 20 декабря выйти на самый массовый марш протеста с заявлением Народного Обвинения, чтобы "показать всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".