The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире

По данным издания, В Литве за последние 7 дней на 100 000 жителей приходилось 97,4 заболеваний, по этому показателю Литва лидирует во всем мире. В течение недели каждый день фиксируют в среднем 2718 случаев. На втором месте — Грузия (96,7), на третьем — Люксембург (88,7), на четвертом — Сербия (88,4), на пятом — Хорватия (86,9).

Первым об этом в Литве сообщил портал lrt.lt. В течение последних 7 дней в Литве в среднем фиксировали 27 случаев смерти от коронавируса. Такой же уровень смертности фиксируют в Польше, Австрии, Швейцарии и Чехии. Лидер по смертности в мире — Словения.

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