The Guardian: у британской полиции нет доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери", — пишет газета.

Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, приводит издание слова главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. "У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", — подчеркнул собеседник газеты.

Как отмечает The Guardian, ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.

В сентябре 2018 года Скотланд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием "Новичка", были выданы национальный и международный ордеры на их арест.

"Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Существует огромное количество предположений, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они на основании знаний экспертов о России. Я должен опираться на доказательства", - сказал Басу.

"Те двое, о которых мы заявили (Петров и Боширов - ИФ) на пресс-конференции, - мы добиваемся их экстрадиции, чтобы предъявить им обвинения в этой стране", - добавил он.