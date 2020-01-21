The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Названо имя нового главаря террористической группировки ”Исламское государство”. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб.
Названо имя нового главаря террористической группировки ”Исламское государство”. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб.
По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.
Отмечается, что он был назначен главарем террористической группировки в октябре спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Газета уточняет, что Амир аль-Сальби также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.
В ночь на 26 октября американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера ИГ. Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее.
”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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