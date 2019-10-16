"Тещу с деменцией заставляют сдавать латышский". В Латвии эмигрант из России объявил голодовку

Кирилл и его жена Мария Горохова переехали в Латвию из России в 2013-2014 годах — вместе с родителями и домашними животными. За эти пять лет у них родилась дочь. В 2019 году Кирилл получил постоянный вид на жительство после временного, и пришло время помочь с ним родителям и теще Валентине Захаровой.

Теща Кирилла, которой 71 год, страдает деменцией и по закону должна быть освобождена от экзамена по госязыку — однако получить это освобождение оказалось непросто. После посещения необходимых специалистов в стационаре "Бикерниеки" в начале мая семейство передало документы в УДГМ, и тут, по словам Кирилла, "началось странное".

"Теще, совершенно больному человеку, приходит лично ей адресованное, письмо из Инспекции здравоохранения, от эксперта, который занялся ее весьма серьезным и крайне неоднозначным делом. Письмо было очень трудно понять, общий смысл был таков — не хочет ли что-то Валентина "добавить" к уже имеющемуся", — рассказывает Кирилл. Выяснилось, что требуется еще и справка от психиатра. Справку предоставили, однако спустя неделю выяснилось, что от психиатра инспекция потребовала полную историю болезни. По словам Кирилла, врач вышла в свой выходной и написала 8 страниц истории болезни.