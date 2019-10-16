"Тещу с деменцией заставляют сдавать латышский". В Латвии эмигрант из России объявил голодовку

На этом история не закончилась: УДГМ в сентябре прислал бумагу о продлении рассмотрения дела, так как не получил бумаги от Инспекции здравоохранения. После телефонного звонка эксперт Инспекции заверил, что вот-вот все будет готово, а через неделю пришла бумага о том, что экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена. "Эксперт сообщил что ему не нравится то, что вот в справке врач написал деменция, а вот лечащий психиатр не написал деменция, — рассказывает Кирилл. — Я снова повез тещу к клиническому психологу, которая должна была выдать уже свежее заключение о том, каково состояние пациентки".
В УДГМ, куда родственники пожилой женщины обратились с жалобой, сказали, чтобы бумаги от лечащего врача принесли прямо им, что и было сделано.
"Бумаги отвезены, получена расписка, они по обещанию принимавшей их дамы будут конечно приобщены к делу и будет дан новый виток. Неделю мы как-то начали приходить в себя, как-то начало казаться что ну вот теперь-то серьезная организация нами занимается, хоть какая-то защита", — пишет Кирилл.
Однако 14 октября УДГМ прислало письмо с отказом в освобождении от экзамена, где не учитывались ни жалобы, ни документы от лечащего врача. Валентине дали время до 14 ноября: либо чтобы уехать, либо чтобы получить временный ВНЖ. Можно также написать апелляцию на это решение, но апелляция будет рассматриваться месяц.
Единственным способом добиться справедливости Кирилл видит голодовку.
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