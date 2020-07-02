”Террористы, оккупанты, агрессоры — какие же вы настырные!”. Как жителей ДНР подвозят автобусами до ростовских сел голосовать по поправкам в Конституцию России

Откуда в ЛДНР граждане России?

В самопровозглашенные ДНР и ЛНР сейчас проживает около 230 тысяч граждан РФ. Из них в ДНР владельцев новых паспортов с двуглавым орлом проживает 112 тысяч человек. Указ ”Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке”, которые резко упрощал получение гражданства людей из ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года, а в июне 2019 в Ростовской области первые группы из Донецка и Луганска начали организованно получать российские паспорта.

Процесс получения российского гражданства строго организован. Военные из местных, личный состав полиции и МЧС, чиновники офиса главы ДНР, правительства, всевозможных местных администраций, менеджмент ГП (Государственных компаний) и прочие ”служивые люди” паспорта получали при содействии собственных отделов кадров, организованно и централизованно. Эти самые ”первоочередные категории” сдавали в конкретных местных миграционных службах свои персональные папки. А потом так же организованно группами выезжали получать паспорта РФ в Ростовскую область.

Обычные граждане должны получить паспорт ДНР, затем претендовать на российское гражданство, сейчас этот процесс для обычного пенсионера растягивается в среднем на год.

Именно таким образом получилось, что пока граждане России в самопровозглашенных республиках — это в первую очередь мотивированные и работающие на российские интересы люди, как тут говорят — ”бюджетники, госслужащие и военнослужащие”.

Как организовывается голосование?

Например, бывший глава Совета безопасности ДНР и командир бригады ”Восток” Александр Ходаковский продолжает влиять на своих бывших бойцов и командиров, которые теперь воюют вокруг той же Ясиноватой, но в составе 11 полка армейского корпуса и частей внутренних войск самопровозглашенной республики. Об отборе групп людей для голосования за поправки к Конституции РФ среди военных он написал в своем телеграмм-канале: ”Было так: желающие — выйти из строя. Вышло много. Никакой показухи, никаких „флешмобов” — просто и организованно. Автобусы предоставлены перевозчиками, график убытия составлен ответственными лицами”.

Так было в боевых частях. Остальным можно было зарегистрироваться для выезда на голосование в Россию с 17 июня на многоканальной прямой линии. Графики и маршруты от министерства транспорта ДНР появились чуть позже, и их можно было выбирать. ”Донецких” собирались возить на избирательные участки в город Таганрог и три села: Куйбышево, Куйбышевского района, Авило-Успенка, Матвеево-Курганского района, и хорошо знакомое местным Покровское, Неклиновского района Ростовской области (здесь один из двух постоянных пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР).

Перемещаться автобусам предстояло через два разных пограничных перехода с Россией в поселках Успенка и Маринка, исходя из личных планов, можно было выбрать между, например, расположенными практически вплотную к границе селами Куйбышево и Покровское и более дальним, но большим и красивым городом Таганрогом.

Screenshot сайта Минтранса ДНР

ДНР и ЛНР разделяет граница с таможнями, наглухо сейчас закрытая для перемещения людей из-за эпидемии Covid-19. Потоки голосующих из разных самопровозглашенных республик тоже не смешивая разделили по разным населенным пунктам Ростовской области. ”Донецким” достались в основном деревни и села, а ”луганских” возили в города: Гуково, Донецк, Новошахтинск и Красный Сулин.

Согласно сообщению на сайте луганского Министерства транспорта, поездка в обе стороны стоила — 450 рублей (около 5,5 евро).Да, поездка на голосование за поправки в Конституцию РФ была еще и платной. В Донецке желающие исполнить свой гражданский долг за билет на поездку в обе стороны платили в кассы автовокзала ”Южный” 150 рублей.

До эпидемии Covid-19 билет на автобус в Ростов-на-Дону из Донецка только в одну сторону стоил 1000−1100 рублей (но это не до приграничного села, как сейчас, а еще примерно на 100 км дальше — до самого Ростов-на-Дону, прм. ”Спектра”).

Понятно, что военным и прочим бюджетникам в день выезда на голосование их руководство дает выходной день. Понятно, что затраты перевозчиков должны были дотироваться. И перевозки по созданным специально для этого голосования маршрутам организовывают министерства транспорта самопровозглашенных республик в рамках местного своеобразного ”государственно-частного партнерства” с частными перевозчиками. Понятно, что для этого голосования для потоков людей была открыта со стороны ДНР и ЛНР граница с Россией, в момент, когда линия соприкосновения с контролируемой Киевом территорией в Донецкой области жестко закрывается из-за опасений новой вспышки эпидемии коронавируса.

Но весь этот комплекс взаимодействий всевозможных местных властей от таможенников и транспортников до военных и пожарных, для местных совершенно логичный процесс — продолжение резко ускорившихся с начала мая 2020 года показательных мероприятий по дальнейшей интеграции с Россией. Возможно, местные власти и не признаются официально Россией, возможно здешние образования даже в федеральной прессе продолжают называть ”самопровозглашенными республиками” и они де юре не часть российской избирательной системы, но они в состоянии организовать доставку на избирательные участки в Ростовской области десятков тысяч мотивированных людей, которые проголосуют как надо. И хотя бы так, де факто, они становятся частью современной России. Этим в Донецке во многих властных кабинетах откровенно гордятся.

И кому какое дело до неангажированного и честного голосования по поправкам в российскую Конституцию? Так ли важно, похоже это все на ”подвоз” — один из способов непрямого подкупа избирателей? Можно подумать, что во время голосования на пнях и в багажнике на такие мелочи обращают внимания в самой России.

Как добраться до урны?

Куйбышево Ростовской области — это районный центр с 6-ю тысячами жителей, с красивым Домом культуры с отреставрированной мозаикой на фронтоне и гербом СССР. Местные жители с гордостью рассказали корреспонденту ”Спектра”, что у них в селе даже бюст Сталина есть.

Участок для голосования тут оборудован в этом самом красивом Доме культуры. И на этом участке было все — маски, дезинфицирующие средства, группа девушек в полной защите от коронавируса с электронным термометром для скрининга всех прибывающих, вся необходимая наглядная агитация.

Уже перед самым открытием в 8 утра у дверей УИКа № 1018 ждали в очереди на голосование несколько местных жителей. Гостей из ДНР не было, к их приездам все за прошлые дни уже привыкли и ждали доброжелательно, но все-таки немного позже.

И действительно, вскоре на участке появились люди из ДНР, правда они приехали не на автобусе, а на легковой машине, и один из мужчин согласился сказать что-то на камеру. Волнуясь, со второго раза он произнес: ”Ехали мы из Донецка для голосования за внесение изменений в Конституцию РФ потому что она теперь является нашей родиной, нашим домом и мы должны принять участие в голосовании. Все отлично, спасибо большое!”.

Первый автобус из Донецка прибыл только к полудню. На нем приехали как на подбор крепкие мужчины — они сразу вышли все в черных масках. А вот женщины с этого автобуса далеко не все были с масками, часть из них потом бумажные взяли на участке.

”Спектру” в Куйбышеве разрешали снимать все, но строго настрого, со ссылкой на некое распоряжение ФСБ, запретили снимать автобусы с номерами ДНР. Местное руководство искренне верило, что граница закрыта и автобусы — ”это лишнее”.

Другой автобус с дончанами прибыл к 14−00, его пассажиры рассказали ”Спектру”, что выехали они из Донецка еще в 7 утра — столько времени занял маршрут примерно в 110 километров и переход границы. От пограничного перехода ”Мариновка” до Куйбышево 20 минут неспешной езды, от Донецка до границы с Россией автобус добирался два часа с короткими остановками в Макеевке и Харцызске, остальное время — ожидание проверки. В общем от Донецка до поселка Куйбышево, если по дорогам, а не напрямик — ехать ровно 107 километров.

”У нас, начиная с 25 июня с Южного автовокзала отходят рейсы в шесть утра и дальше в семь, восемь, девять — четыре раза только в Куйбышево, в Покровское и Авило-Успенку тоже по четыре рейса в день. И еще на Таганрог из Донецка маршрут в шесть часов, — рассказала „Спектру” одна из пассажирок. — Из Ясиноватой на семь часов два рейса на Куйбышево и Покровское; из Горловки — на Покровское и на Куйбышево уже по два рейса в день; Новоазовск едет в Таганрог; Снежное ежедневно ездит в 5:40 в Таганрог; Шахтерск тоже едет в Таганрог… Вот я вам сейчас назвала какое количество рейсов ежедневно стартует голосовать из ДНР. Мы подъехали к границе, а там очередь из автобусов — перед нами было 4 автобуса и после нас тоже 4. Самое большое время мы в дороге провели в ожидании своей очереди пересекать границу на Мариновке. Понимаете, для нас все эти поездки на голосования как знак, возможность каждому почувствовать себя частью России!”

”Со стороны ДНР наш паспортный контроль был дольше — минут 45, — продолжала она. — Нас в автобусе 52 человека, у всех забрали паспорта, пошли проверять… А потом на российской границе все очень быстро! В России это все в комфортном помещении с кондиционерами, в три окошка — заходишь, даешь паспорт, они вбивают его в базу и все, за 15 минут прошли все. Приехали в Куйбышево — нам ребята говорят погуляйте полчасика (потому что на участке было в этот момент много голосующих, — прим. „Спектра”), тут люди проголосуют, и вы пойдете. Ну мы пошли — там поселочек такой: тут „Пятерочка”, там „Магнит”, тут Дом культуры и все! Но все прилично — чистенько: тут полиция, там волонтеры, дезинфекция рук в очереди, музыка играет…”

”Четкую, гражданскую, патриотическую…”

К организации голосования людей из ДНР в Ростовской области подошли с размахом — внутри Дома Культуры в Куйбышево были размечены на полу полосы для социальной дистанции, в такой же — на дистанции — очереди на улице волонтеры каждому обрабатывали дезинфектором руки, при входе каждый приезжий получал в подарок еще одну одноразовую маску и ручку.

Было видно, что и народ приехал в Куйбышево знакомый с дисциплиной. ”Единственное, когда дождь лупанул, нам закричали: „Заходите быстрее, лучше не намокнуть, чем дистанцию соблюдать!” — рассказала приехавшая голосовать жительница Донецка. — А проголосовали мы очень быстро и спокойно поехали назад — назад пропускали быстрее. Шопингом не занимались, в „Пятерочке” сейчас набор продуктов такой же, как в Донецке, только у нас чуть дешевле из-за более низкой налоговой нагрузки. Взяли водички, бутылку шампанского и чуть закуски на обратную дорогу — сыра, винограда…”.

29 июня был, по всей видимости, каким-то рекордным днем для голосования дончан. С этой целью на территорию России выехал довоенный и современный глава центрального Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев, бывший и нынешний администраторы Донецка Игорь Мартынов и Алексей Кулемзин, местный министр культуры и директор Донецкой государственной филармонии певец Александр Парецкий.

На одном из автобусов приехал голосовать за поправки в российскую Конституцию и создатель Донецкого ожогового цента, директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака врач Эмиль Яковлевич Фисталь — знаковая фигура для Донбасса, где подземные взрывы газа с многочисленными ожогами у шахтеров всегда были страшной обыденностью.

В прошлом году юбилей доктора Фисталя в Донецке праздновался, как государственный праздник — ему исполнилось 80 лет. Проект Свои. CITY включал Эмиля Фисталя в рейтинг пяти наиболее известных жителей Донецка, не выехавших за его пределы в 2014 году. У Эмиля Фисталя уже была персональная страничка на запрещенном в России украинском сайте ”Миротворец” где приводятся личные данные людей, которых создатели сайта считают врагами Украины.

Теперь стало понятно, что у Фисталя есть и паспорт России, а обладатели паспортов России, как правило, все разговоры о реинтеграции с Украиной воспринимают с жестким недоверием — ничего хорошего от непонятно какого выполнения Минских соглашений для себя такие люди не ждут.

На обратном пути, как стало известно ”Спектру” от одного из попутчиков, уже проголосовавшие дончане отмечали это значимое в их жизни событие красным шампанским. ”Террористы, агрессоры, оккупанты — какие же вы настырные! — произнес тост житель Калининского района города Донецка Александр Сидоров. — Дождь вас поливал, жара вас жарила, в очередях вас мариновали. И тем не менее, вы выполнили свой гражданский долг! Давайте! За нашу четкую, гражданскую, патриотическую позицию!” Пластиковые стаканы смыкаются под троекратное: ”Ура!”.

На персональной страничке в сети Facebook у Александра Сидорова есть запись от 31 октября 2019 года, на которой он демонстрирует свои новые российские паспорта — заграничный и внутренний — и пишет: ”Вот как бывает! Еще утром был безобидной (ну, почти 😇) „марионеткой Кремля”, а вернулся в родной Донецк полноправным „российским оккупантом””.

В этом потоке новых граждан России из самопровозглашенных республик Донбасса сказавших поправкам к Конституции ”нет”, похоже, будет очень мало. Если они, конечно, вообще там будут.