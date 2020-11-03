Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Вене
Террористическая группировка ”Исламское государство” (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в австрийской Вене. Об этом сообщает Reuters.
Террористическая группировка ”Исламское государство” (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в австрийской Вене. Об этом сообщает Reuters.
Ранее МВД Австрии сообщало, что принимавший участие в нападении террорист симпатизировал этой террористической группировке.
Агентство отмечает, что группировка не предоставила доказательств своей причастности к нападению.
Согласно заявлению, теракт совершил Абу Дуджана Аль-Албани. Утверждается, что 30 человек были убиты или получили ранения в результате нападения.
Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 22 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий.
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