Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Вене

Ранее МВД Австрии сообщало, что принимавший участие в нападении террорист симпатизировал этой террористической группировке.

Агентство отмечает, что группировка не предоставила доказательств своей причастности к нападению.

Согласно заявлению, теракт совершил Абу Дуджана Аль-Албани. Утверждается, что 30 человек были убиты или получили ранения в результате нападения.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 22 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий.