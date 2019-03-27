Тереза Мэй заявила о готовности уйти со своего поста ради Брекзита

Как отмечается в заявлении офиса, Мэй сказала депутатам, что не будет возглавлять партию и, соответственно, правительство с одним условием: ее вариант сделки по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) должен одобрить парламент. «Я готова уйти с этой должности раньше, чем планировала, чтобы добиться нужного для нашей страны и нашей партии», — указала премьер.

По ее словам, настроения консерваторов четко видны, поэтому в случае выполнения условия она не будет мешать новому лидеру обсуждать отношения с Евросоюзом на следующем этапе. «Я прошу всех в этом зале поддержать сделку, чтобы мы могли выполнить нашу историческую обязанность — исполнить решение британского народа и покинуть Европейский союз плавно», — заявила она.

Агентство отмечает, что Мэй уже заявляла об уходе с поста еще до запланированных на 2022 год выборов. Однако ее нынешнее обещание сильно увеличивает шансы на заключение соглашения в Евросоюзом до 12 апреля.

Ранее в марте появилась информация о плане Мэй уйти в отставку, однако политические обозреватели отмечали, что верить словам премьер-министра не стоит. До этого сообщалось, что ряд министров Великобритании договорились сместить главу правительства с поста.

Лидеры стран Евросоюза 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.