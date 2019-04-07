Тереза Мэй опасается, что "Брекзит" "утечет у британцев сквозь пальцы"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что "Брекзит" может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по поводу соответствующего договора с Брюсселем. Это следует из официального заявление политика, распространенного пресс-службой офиса Мэй в субботу, 6 апреля.

После того как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.

"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, — пишет Мэй. — Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".

При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться "Брекзита", и для этого нам надо согласовать условия договора".

Мэй настаивает на "Брекзите"



Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, подчеркнула Тереза Мэй: "А это будет означать, что "Брекзит", за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".