24.07.2019, 17:11

Тереза Мэй официально покинула свой пост. Премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон

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обновлено в 18:23
Gazeta.ru
EST
Тереза Мэй официально покинула свой пост. Премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон
EPA - Scanpix

Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон стал премьер-министром Британии. Об этом сообщает CNN.

Мэй передала прошение об отставке королеве Елизавете II на аудиенции в Букингемском дворце.

Теперь она официально покинула должность.

Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй выступила с прощальной речью.

”Быть премьер-министром — это большая честь. Спасибо, что поверили в меня и дали мне возможность служить вам”, — заявила Мэй.

По ее словам, еще многое предстоит сделать, так как Brexit должен быть закончен наилучшим для Великобритании образом.

Она пожелала удачи заступающему на пост Борису Джонсону.

В конце речи она поблагодарила своего мужа Филиппа.

Это выступление стало для нее последним на посту премьер-министра.

Как отмечается, сначала Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II.

Согласно протоколу, монарх Британии попросила Джонсона стать ее 14-м премьером страны и сформировать новое правительство.

Уточняется, что уже сегодня, 24 июля, действующий премьер-министр займется этим вопросом.

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