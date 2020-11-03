Теракт в Вене совершил 20-летний сторонник ИГ. Он отсидел срок в Австрии за терроризм и был освобожден условно-досрочно

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии. Австрийское агентство APA приводит его полную фамилию — Фейзулай Куйтим.

В апреле 2019 года Куйтима приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам ”Исламского государства”. В декабре 2019 года его освободили условно-досрочно. Ранее в полиции говорили, что теракт в Вене совершил ”как минимум один исламистский террорист”, симпатизировавший ”Исламскому государству”.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени преступник или несколько преступников открыли стрельбу в шести местах в Вене. В результате теракта погибли четверо человек: двое мужчин и две женщины. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах.

По данным полиции, Фейзулай Куйтим был вооружен длинноствольным оружием (Kronen Zeitung пишет про автомат Калашникова), пистолетом и мачете. Кроме того, у него был муляж пояса со взрывчаткой. Спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени, 20-летнего нападавшего убили сотрудники спецподразделения австрийской полиции WEGA.

В полиции допускают, что несколько преступников могут оставаться на свободе. В МВД Австрии говорят о максимум четверых нападавших.

Перед нападением Фейзулай Куйтим опубликовал в инстаграме фотографию, где он изображен с двумя видами оружия, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Полиция провела 15 обысков среди тех, кто знал террориста, несколько человек арестовали.

При теракте в Вене погибли четыре человека, 17 ранены

Количество погибших при теракте в Вене выросло до четырех, ранены 17 человек. Об этом сообщают Kleine Zeitung и Kurier без ссылки на источник информации.

The Guardian пишет, что о четырех погибших (двое мужчин и две женщины) сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

В твиттере венской полиции и на сайте австрийского МВД по-прежнему сообщается о трех погибших и 15 раненых.

Вечером 2 ноября несколько человек начали стрельбу в центре Вены. По данным полиции, которые приводит Kurier, нападавших было не больше четырех. Одного из подозреваемых застрелили в ночь на 3 ноября, остальных ищут.