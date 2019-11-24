24.11.2019, 15:20

Телевизионные операторы рассказали, что будут делать в связи с запретом девяти российских каналов в Латвии

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фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Baltcom запрещенные Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) девять каналов заменит каналами аналогичного содержания, а Tet просто исключит их из вещания, выяснило агентство LETA.

Как уже сообщалось, NEPLP запретил вещание девяти каналов на территории Латвии, так как их бенефициант - Юрий Ковальчук, - находится в санкционном списке ЕС. Речь идет о каналах “Время: далекое и близкое”, “Бобёр”, “Дом Кино”, “Дом Кино премиум”, “Музыка Первого”, “О!”, “Поехали”, “Петербург - 5 канал”.

Член правления Baltcom Дмитрий Никитин указал, что запрет повлияет на объемы продаж предприятия, пишет rus.delfi.lv.

“Объемы продаж классического телевидения уже не растут и есть повод для беспокойства, что зрители будут искать это содержание в других местах. Так как до сих пор не приведена в порядок ситуация с серым сегментом телевизионных услуг, который может предлагать вышеперечисленные каналы через пиратство, это может побудить выбирать нелегальных поставщиков телевизионных услуг”, - сказал Никитин.

Он отметил, что у “Дома Кино” и “Петербург - 5 канал” было довольно много зрителей, тогда как остальные каналы были нишевыми. Последние тоже имели своих лояльных зрителей.

С четверга клиентам Baltcom вместо “Дома Кино” будет доступен канал “Киномикс”, а вместо “Петербург - 5 канал” будут показывать “Иллюзион+”.

Представитель Tet Ласма Трофимова указала, что клиентам её предприятия были доступны два канала из запрещенных - “Дом Кино” и “Петербург - 5 канал”. Ни один из них не был в списке самых популярных каналов Helio iTV и оба канала исключены из предложения.

В свою очередь, представитель LMT Валдис Ялинскис указал, что ни один из запрещенных каналов никогда не был в телевизионном предложении LMT.

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