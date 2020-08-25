Telegram поменял флаг Беларуси в эмодзи на оппозиционный

В самом наборе эмодзи флаг остался красно-зеленым, однако после нажатия и отправки адресат получает бело-красно-белый флаг. При этом он крупнее, чем обычно, и анимирован.

Для того чтобы флаг при отправке поменял свой цвет, у пользователя Telegram должны быть подключены крупные стикеры. Также если флаг отправить с каким-либо текстом, он останется красно-зеленым и обычного размера.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства республики Белоруссия в Москве. В пресс-службе МИД Белоруссии не ответили на звонки РБК.

10 августа основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер включил инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы обеспечить доступ пользователям. Днем ранее, 9 августа, в стране начались массовые протесты против официальных итогов выборов президента, в это время наблюдались сильные перебои с интернетом. ”Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается”, — сообщил тогда Дуров. При использовании инструментов против цензуры можно делиться настройками прокси-серверов.

Протесты в Белоруссии начались после оглашения предварительных официальных данных ЦИК. По ним победу одержал действующий президент Александр Лукашенко (чуть более 80% голосов), его основная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место (чуть более 10% голосов). Итоговые данные ЦИК не сильно отличались от предварительных. В штабе Тихановской их не признали и заявили, что, по их данным, победила она.