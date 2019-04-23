Таксист-противник абортов высадил девушку на обочине, догадавшись, куда она едет

”Я 20-летняя студентка, внеплановая беременность. Решила сделать аборт, так как сейчас я в такой точке своей жизни, что не смогла бы растить ребенка. Живу в студенческом городке, своей машины тоже нет”, — начала девушка свой рассказ.

”Одна из клиник планирования семьи у меня совсем под боком, но время туда было только через неделю. В часе езды в другой клинике свободное время было уже через три дня, потому решила обратиться туда. Поскольку своей машины нет, езжу на Uber. Время к врачу было в 11, заказанный Uber прибыл в 9:58. Сразу стало ясно, что водитель чувствует себя неудобно”, — добавила она.

По словам рассказчицы, через пару минут он спросил, еду ли я в клинику планирования семьи. Я сказала, что нет. В адресе ничто не указывало на абортарий. Позже он задал этот вопрос еще раз.

”Я была в шоке и ничего не могла ответить, потому молчала. Водитель сказал, что он знает, что это вообще-то не его дело, но его жена беременна, и эта процедура так ужасна. Все описал в деталях, и якобы многое умалчивается. И добавил: ”Ты до конца жизни будешь жалеть”.

Потом, по словам девушки, он высадил ее на обочине. Вокруг были только заправка, закрытый антикварный магазин и лес.

По словам представителя Uber, водитель отстранен от работы.

К сожалению, в оригинале статьи не указано, где произошел этот случай.