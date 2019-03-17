”Та еще выскочка. И проучили ее поделом” Односельчане устроили травлю 12-летней девочки, написавшей письмо Путину

В середине декабря 2018 года 12-летняя Тася Перчикова втайне от мамы написала письмо Владимиру Путину и отправила на сайт kremlin.ru. В письме (текст есть в распоряжении ”Медузы”) девочка пожаловалась на то, что закрыли единственную школу в ее деревне, рассказала, что ее мама в две смены работает санитаркой в районной больнице и дежурит в реанимации, у нее ”хорошая работа, но зарплаты на существование не хватает — она получает около 12 тысяч”.

”Я маму очень люблю, — писала Тася Путину. — Пожалуйста, подарите моей маме мотоблок и минитрактор. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил. Моей маме тяжело. Я буду вам очень благодарна, если вы мне позвоните, и я смогу вам сама все рассказать”.

В письме Перчикова отметила также, что место, где она сейчас живет, ”очень старинное, первое упоминание [о нем] в XV веке”.

”Оказать помощь всем мы не имеем права”

Ответа от президента девочка до сих пор не получила. Зато 10 января 2019 года Тасе пришло письмо из комитета по социальной защите Псковской области, в котором ее похвалили за то, что она интересуется историей, но сказали, что ”помочь ей не представляется возможным” (это письмо тоже есть в распоряжении ”Медузы”).

В начале января к Перчиковым приехала журналистка издания ”Радио Свобода” Людмила Савицкая и написала статью об их быте. Тогда Тася восторженно рассказывала журналистке об их с мамой жизни в деревне: ”Не хочу в город возвращаться ни за какие деньги! Не перееду обратно! В городе музыку включишь, так все кричат, орут: „Что вы там делаете?” А здесь хоть пой, хоть все бросай и разрушай — никто не услышит! Свобода такая! Хочешь поиграй, хочешь посиди… А природа? Озеро Себежское, река Веть — мы тут купаемся!”

Людмила Савицкая рассказала ”Медузе”, что при встрече ”Тася показалась ей невероятной” и совсем не похожей на других детей своего возраста. ”Она прыгает от восторга, когда учит с мамой латынь, сама принимает у коз роды и лечит их”. По словам Савицкой, у Таси обостренное чувство справедливости. Девочка, ”воздевая руки к небу”, удивленно спрашивала у журналистки, ”как же так получается, что через два дома от нас живет глава района, который взял и не отстоял школу — в ее голове просто не укладываются такие вещи”.

В то же время Савицкая отмечала, что Тася — очень наивный ребенок и совсем не готова к подлостям.

Через несколько дней после публикации статьи Людмилы Савицкой в региональном управлении социальной защиты населения заявили, что администрация Псковской области все же намерена предложить Перчиковой заключить социальный контракт на покупку минитрактора. При этом в управлении отметили, что сейчас у семьи нет регистрации в Псковской области.

Живущий по соседству от Перчиковых глава Себежского района Леонид Курсенков тогда же заявил, что семья Перчиковых не единственная, кто испытывает подобные трудности: ”У нас в районе 19 тысяч населения, из них такие семьи примерно все в одинаковом состоянии, оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права”.

Елена Перчикова рассказала ”Медузе”, что вскоре после публикации ее срочно вызвали в Псков к руководителю аппарата администрации губернатора Псковской области Сергею Дмитриеву — ”на ковер”. Аудиенция была назначена сразу после двух больничных дежурств Перчиковой подряд. Она просила чиновников перенести встречу, но ей не разрешили. Четыре часа Перчикова ехала на встречу, а продлилась она, по ее словам, 15 минут. Дмитриев, как рассказывает Перчикова, равнодушно сказал, что Тасиного письма президенту он не видел, как и заявления управления соцзащиты, в котором они говорили о готовности помочь — и то, и другое Перчикова показала ему с телефона.

Вернувшись домой, Перчикова получила письменный ответ из администрации Псковской области о том, что помощи семье не будет (документ есть в распоряжении ”Медузы”). ”Выяснилось, что они этим как бы не занимаются, по бюджету помощь нам не предусмотрена, — рассказала она „Медузе”. — Тем более что зарегистрированы мы с Тасей из-за бюрократических проволочек до сих пор в Петербурге”.

В администрации Псковской области не ответили на вопросы ”Медузы”.

”Внесли „перчинку” в жизнь глубинки”

После выхода публикации на сайте ”Радио Свобода” о письме Таси узнали не только региональные чиновники. По словам Елены Перчиковой, ей начали писать люди, просившие предоставить адрес и банковские реквизиты. Вскоре им с дочерью на почту стали приходить посылки с детскими вещами и канцелярскими принадлежностями, люди переводили Перчиковым на карту небольшие пожертвования, в том числе помогали благотворительные фонды (всего они собрали около 90 тысяч рублей). На эти деньги семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства (все чеки Перчиковы показали ”Медузе”).