19.06.2020, 08:39

Сын Никиты Хрущева умер в США

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Сын Никиты Хрущева умер в США
Anton Novoderezhkin/TASS

В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс.

"Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию РБК подтвердила внучка Сергея Хрущева Нина. Друг семьи, экс-дипломат Марк Гаррисон сообщил РЕН ТВ, что сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

Обстоятельства смерти Хрущева выясняются.

Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х годах Хрущев-младший эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году.

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