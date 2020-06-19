Сын Никиты Хрущева умер в США

"Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию РБК подтвердила внучка Сергея Хрущева Нина. Друг семьи, экс-дипломат Марк Гаррисон сообщил РЕН ТВ, что сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

Обстоятельства смерти Хрущева выясняются.

Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х годах Хрущев-младший эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году.