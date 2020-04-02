Свыше 1000 умерших за один день. В США рекордная смертность от коронавируса

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в США. 1 апреля от смертельной инфекции скончались 1049 человек. Эпицентр находится в Нью-Йорке, где умерли 505 человек.
Число инфицированных в США за один день также достигло рекордной отметки - 26 473 человека.
Наивысшие показатели смертности с момента начала пандемии 1 апреля были зафиксированы также в Испании (923), Великобритании (563), Франции (509), Германии (156).
По данным Worldometers, общее число умерших за сутки - 4890 человек (накануне было зафиксировано 4535 смертельных случаев).
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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