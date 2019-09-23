Связанная с Rail Baltic реконструкция вокзала в Риге подорожала более чем вдвое — на 230 миллионов

В начале лета стороны подписали договор стоимостью 430 млн евро на перестройку Рижского Центрального ж/д вокзала. Затем участники проекта рассказывали, какие грандиозные перемены ожидают рижский центр… Но умолчали о кое-чем важном. Два года назад причастные к проекту должностные лица говорили об издержках на уровне 200 млн евро — вдвое меньше планируемых теперь. И разработанный архитекторами проект также ”вписывался” в эти рамки, пишет rus.lsm.lv.

De facto еще тогда высказывало допущение, что объемный строительный проект может выйти за границы сметы. Но ответственные лица такую возможность отрицали. В октябре 2017-го тогдашний председатель правления компании RB Rail Байба Рубеса заявила: будет сделано всё, чтобы избежать удорожания.

Однако произошло именно то, о чем предостерегали тележурналисты — проект Центрального вокзала с мостом через Даугаву стал дороже более чем на 100%. А Байба Рубеса, у которой годами были разногласия с представителями других стран Балтии, лишилась-таки должности еще до окончания сроков закупки.