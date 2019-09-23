23.09.2019, 17:30

Связанная с Rail Baltic реконструкция вокзала в Риге подорожала более чем вдвое — на 230 миллионов


rus.delfi.ee
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Riia keskvaksali ümberehitus.
Riia keskvaksali ümberehitus.Foto: Eiropas dzelzceļa līnijas

Смета на реконструкцию Центрального вокзала в Риге распухла на сотни миллионов евро. Поскольку этот проект — часть строительства трансбалтийской магистрали Rail Baltica, должностные лица до сих пор этот скандальный факт замалчивали и даже потихоньку сместили ответственное лицо с должности, попутно подыскивая оправдания удорожанию, сообщает LTV в передаче De facto.

В начале лета стороны подписали договор стоимостью 430 млн евро на перестройку Рижского Центрального ж/д вокзала. Затем участники проекта рассказывали, какие грандиозные перемены ожидают рижский центр… Но умолчали о кое-чем важном. Два года назад причастные к проекту должностные лица говорили об издержках на уровне 200 млн евро — вдвое меньше планируемых теперь. И разработанный архитекторами проект также ”вписывался” в эти рамки, пишет rus.lsm.lv.

De facto еще тогда высказывало допущение, что объемный строительный проект может выйти за границы сметы. Но ответственные лица такую возможность отрицали. В октябре 2017-го тогдашний председатель правления компании RB Rail Байба Рубеса заявила: будет сделано всё, чтобы избежать удорожания.

Однако произошло именно то, о чем предостерегали тележурналисты — проект Центрального вокзала с мостом через Даугаву стал дороже более чем на 100%. А Байба Рубеса, у которой годами были разногласия с представителями других стран Балтии, лишилась-таки должности еще до окончания сроков закупки.

А ее преемник Тимо Рихимаки теперь признает, что сумма действительно вышла внушительная, но ссылается на то, что возможности правления RB Rail повлиять на итоги конкурса были ограничены: ”Наша ответственность была насчет технических решений в проекте в целом”.

Редакция De facto выяснила, что подлинная причина удвоения сметы — внезапный перенос части рисков на строительных подрядчиков. Тем пришлось подстраховаться от возможных убытков, повысив конечную стоимость работ.

В итоге, бельгийская компания BESIX вместе с латвийским подрядчиком RERE получили возможность заработать эти самые 430 миллионов.

BESIX RERE Group тогда победило якобы не только за счет цены, но и за счет качества, подготовив необходимую документацию, отмечает De facto. И на счету бельгийцев — уже построенный ими вокзал в Нидерландах, похожий на тот, что появится в Риге.

Вовлеченные стороны избегают называть должностное лицо, которое может быть ответственно за удорожание проекта более чем вдвое. Но неофициально звучит имя Андриса Линужа, который покинул свой пост весной 2019-го.

По его словам, в закупке он загодя подстраховался, позаботившись, чтобы удорожание было покрыто за счет денег из еврофондов. И хотя львиную долю распухшей сметы оплатят еврофонды, Латвии придется добавить еще 65 млн евро из своей казны.

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