Связанная с Rail Baltic реконструкция вокзала в Риге подорожала более чем вдвое — на 230 миллионов

А ее преемник Тимо Рихимаки теперь признает, что сумма действительно вышла внушительная, но ссылается на то, что возможности правления RB Rail повлиять на итоги конкурса были ограничены: ”Наша ответственность была насчет технических решений в проекте в целом”.
Редакция De facto выяснила, что подлинная причина удвоения сметы — внезапный перенос части рисков на строительных подрядчиков. Тем пришлось подстраховаться от возможных убытков, повысив конечную стоимость работ.
В итоге, бельгийская компания BESIX вместе с латвийским подрядчиком RERE получили возможность заработать эти самые 430 миллионов.
BESIX RERE Group тогда победило якобы не только за счет цены, но и за счет качества, подготовив необходимую документацию, отмечает De facto. И на счету бельгийцев — уже построенный ими вокзал в Нидерландах, похожий на тот, что появится в Риге.
Вовлеченные стороны избегают называть должностное лицо, которое может быть ответственно за удорожание проекта более чем вдвое. Но неофициально звучит имя Андриса Линужа, который покинул свой пост весной 2019-го.
По его словам, в закупке он загодя подстраховался, позаботившись, чтобы удорожание было покрыто за счет денег из еврофондов. И хотя львиную долю распухшей сметы оплатят еврофонды, Латвии придется добавить еще 65 млн евро из своей казны.
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