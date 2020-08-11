Светлана Тихановская уехала в Литву

"Она прибыла в Литву и в настоящее время в безопасности", — сообщил BNS министр.

В понедельник С. Тихановская отказалась признавать победу в выборах Александра Лукашенко. Он объявила себя победителем выборов и призвала к передаче власти. В Беларуси несколько ночей продолжаются акции протеста против фальсификации результатов выборов.

Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

На минувшей неделе также было арестовано немало членов ее предвыборного штаба.