Светлана Тихановская объяснила, почему хочет встретиться с Путиным

Тихановская объяснила, что хочет встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко.

Тихановская подчеркнула, что хочет, чтобы все вынужденно покинувшие Беларусь люди поскорее вернулись домой. И она совершает зарубежные визиты именно ради запуска переговоров о новых выборах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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