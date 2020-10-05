Светлана Тихановская объяснила, почему хочет встретиться с Путиным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в Берлине, что как политик хотела бы прежде всего встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале ее штаба.
Тихановская объяснила, что хочет встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко.
Тихановская подчеркнула, что хочет, чтобы все вынужденно покинувшие Беларусь люди поскорее вернулись домой. И она совершает зарубежные визиты именно ради запуска переговоров о новых выборах.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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